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Eskişehir'de park halindeki minibüsü ezen tır, yoluna devam etti

Eskişehir'de park halindeki minibüsü ezen tır, yoluna devam etti

Park halindeki servis aracını yol boyunca sürüklediği iddia edilen bir tırın sürücüsü, hiçbir şey olmamış gibi aracıyla olay yerinden uzaklaştı. Tırla ilgili suç duyurusunda bulunuldu.