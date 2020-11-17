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    Eskişehir'de park halindeki minibüsü ezen tır, yoluna devam etti

    Park halindeki servis aracını yol boyunca sürüklediği iddia edilen bir tırın sürücüsü, hiçbir şey olmamış gibi aracıyla olay yerinden uzaklaştı. Tırla ilgili suç duyurusunda bulunuldu.
    • İHA
    • 17.11.2020 - 16:47
    • Güncelleme : 17.11.2020 - 17:06
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    Eskişehir'de park halindeki minibüsü ezen tır, yoluna devam etti

    Eskişehir'e bağlı Batıkent Mahallesi Beyhan-Rıfat Çıkılıoğlu Anadolu Lisesi yanında bulunan bir sokak üzerinde kaza meydana geldi.

    Görgü tanıklarının aktardığına göre, park halinde bulunan 26 S 1217 plakalı servis aracına, plakası belirlenemeyen beyaz renkli bir tır çarptı.

    ARACI YOL BOYU SÜRÜKLEDİ

    Yoldan geçmek isteyen tır şöförü, servis aracına çarparak ilerlemeye çalıştı ve yol boyunca sürükledi.

    GÖZDEN KAYBOLDU

    Tır sürücüsü, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederek gözden kayboldu.

    YAKALANILMASI İSTENİYOR

    Olayla ilgili polise suç duyurusunda bulunan A.Y., tır sürücüsünün bir an önce yakalanmasını istediğini belirtti.

    Eskişehir de park halindeki minibüsü ezen tır, yoluna devam etti #1

    Eskişehir de park halindeki minibüsü ezen tır, yoluna devam etti #2

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