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    Eskişehir’de pencereden düşen çocuk öldü

    5’inci kattaki evin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • 06.06.2022 - 17:18
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 17:37
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    Eskişehir’de pencereden düşen çocuk öldü

    Eskişehir’in Kurtuluş Mahallesi Cami Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 5’inci katındaki evlerinin penceresinden düşen Yusuf Taşkın (2) yaralandı.

    Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, çocuğu ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

    Kurtarılamadı

    İHA’nın haberine göre 2 yaşındaki Yusuf, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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