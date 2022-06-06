Eskişehir’de pencereden düşen çocuk öldü

5’inci kattaki evin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eskişehir’in Kurtuluş Mahallesi Cami Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 5’inci katındaki evlerinin penceresinden düşen Yusuf Taşkın (2) yaralandı.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, çocuğu ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Kurtarılamadı

İHA’nın haberine göre 2 yaşındaki Yusuf, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.