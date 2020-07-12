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- Eskişehir'de polis aracı devrildi: 2 yaralı
Eskişehir'de polis aracı devrildi: 2 yaralı
Kontrolden çıkarak, bankete çarpıp devrilen araçta bulunan 2 polis memuru, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
- AA
- 12.07.2020 - 14:18
Eskişehir'de, kablo hırsızlığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis memuru Mustafa Aşan'ın kullandığı ekip aracı, dönüş yolunda kontrolden çıkarak yol kenarındaki bankete çarpıp devrildi.
2 POLİS MEMURU YARALANDI
Kazada sürücü Aşan ile aynı araçta bulunan polis memuru Cengiz Kuloğlu yaralandı. Yaralılardan Aşan, sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne, Kuloğlu da Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kuloğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne gelen İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, yaralıların sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alıp yakınlarıyla görüştü.