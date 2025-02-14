Eskişehir'de polis yalanıyla 1 milyon liralık dolandırıcılıkta 2 zanlı tutuklandı
DHA

Eskişehir'de telefonla aradıkları kişiye kendilerini polis olarak tanıtıp soruşturma kapsamında evdeki altınları isteyen kişilerin söylemlerine inanan ev sahibi kapısına gelen şüphelilere 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını verdi.

Kısa bir süre sonra dolandırıldığını anlayıp polise başvurdu.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphelilerin T.S.A. ve A.S.A. olduğunu belirledi.

TUTUKLANDILAR

Şehirler arası otogarda yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı.

Ziynet eşyaları ev sahibine teslim edilirken soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Göktürk Sönmez
Editor