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Eskişehir'de polis yalanıyla 1 milyon liralık dolandırıcılıkta 2 zanlı tutuklandı

Eskişehir'de polis yalanıyla 1 milyon liralık dolandırıcılıkta 2 zanlı tutuklandı Eskişehir'de kendilerini polis olarak tanıttıkları kişiden 1 milyon liralık ziynet eşyası alarak dolandırdıkları tespit edilen 2 zanlı tutuklandı.