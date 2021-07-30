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- Eskişehir'de polise tüfek gösteren kişi hastaneye sevk edildi
Eskişehir'de polise tüfek gösteren kişi hastaneye sevk edildi
- DHA
- 30.07.2021 - 18:01
- Güncelleme : 30.07.2021 - 18:06
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi’nde 68 yaşındaki Adil Y., dün 26 NL 599 plakalı otomobilini Kanlıtepe Sokak'ta kaldırıma park edip evine gitti.
Bir süre sonra sokaktan geçemeyen sürücü, polise ihbarda bulunup otomobilin kaldırılmasını istedi.
Polis ekipleri de Adil Y.'ye telefonla ulaşarak, aracını park ettiği yerden kaldırması gerektiğini söyledi.
POLİSE AV TÜFEĞİ GÖSTERDİ
Buna sinirlenen Adil Y., telefondaki polisi tehdit ederek hakaretlerde bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.
Adil Y., sokağa gelen polis ekiplerine ise 7 katlı apartmanın 5'inci katındaki evinin penceresinden av tüfeği gösterip, aracına dokunulması halinde ateş edeceğini söyledi.
3 SAATTE İKNA EDİLDİ
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi ekiplerince, yaklaşık 3 saatlik ikna çabalarının ardından silahsız teslim olan Adil Y. gözaltına alındı.
Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Adil Y.’nin, psikolojik sorunları olduğu tespit edildi.
RUH SAĞLIĞI SERVİSİNE SEVK EDİLDİ
İfadesinin ardından Adil Y., Eskişehir Şehir Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Servisi'ne sevk edildi. Adil Y.’nin kaldırıma park ettiği otomobil ise yakınlarına teslim edilip, bulunduğu yerden kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.