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Eskişehir'de polise tüfek gösteren kişi hastaneye sevk edildi

Eskişehir'de polise tüfek gösteren kişi hastaneye sevk edildi

Kaldırıma park ettiği otomobilini çektirmemek için evinin penceresinden tüfek gösterip, polisi tehdit eden Adil Y., gözaltına alındıktan sonra psikolojik sorunları nedeniyle hastaneye yatırıldı.