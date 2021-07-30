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    Eskişehir'de polise tüfek gösteren kişi hastaneye sevk edildi

    Kaldırıma park ettiği otomobilini çektirmemek için evinin penceresinden tüfek gösterip, polisi tehdit eden Adil Y., gözaltına alındıktan sonra psikolojik sorunları nedeniyle hastaneye yatırıldı.
    • DHA
    • 30.07.2021 - 18:01
    • Güncelleme : 30.07.2021 - 18:06
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    Eskişehir'de polise tüfek gösteren kişi hastaneye sevk edildi

    Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi’nde 68 yaşındaki Adil Y., dün 26 NL 599 plakalı otomobilini Kanlıtepe Sokak'ta kaldırıma park edip evine gitti.

    Bir süre sonra sokaktan geçemeyen sürücü, polise ihbarda bulunup otomobilin kaldırılmasını istedi.

    Polis ekipleri de Adil Y.'ye telefonla ulaşarak, aracını park ettiği yerden kaldırması gerektiğini söyledi.

    POLİSE AV TÜFEĞİ GÖSTERDİ

    Buna sinirlenen Adil Y., telefondaki polisi tehdit ederek hakaretlerde bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.

    Adil Y., sokağa gelen polis ekiplerine ise 7 katlı apartmanın 5'inci katındaki evinin penceresinden av tüfeği gösterip, aracına dokunulması halinde ateş edeceğini söyledi.

    Eskişehir de polise tüfek gösteren kişi hastaneye sevk edildi #1

    3 SAATTE İKNA EDİLDİ

    Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi ekiplerince, yaklaşık 3 saatlik ikna çabalarının ardından silahsız teslim olan Adil Y. gözaltına alındı.

    Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Adil Y.’nin, psikolojik sorunları olduğu tespit edildi.


    Eskişehir de polise tüfek gösteren kişi hastaneye sevk edildi #2

    RUH SAĞLIĞI SERVİSİNE SEVK EDİLDİ

    İfadesinin ardından Adil Y., Eskişehir Şehir Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Servisi'ne sevk edildi. Adil Y.’nin kaldırıma park ettiği otomobil ise yakınlarına teslim edilip, bulunduğu yerden kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

    Eskişehir de polise tüfek gösteren kişi hastaneye sevk edildi #3

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