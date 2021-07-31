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    Eskişehir'de polise tüfek gösteren kişi serbest bırakıldı

    Kaldırıma park ettiği otomobilini çektirmemek için evinin penceresinden tüfek gösterip, polisi tehdit eden Adil Y., ruh sağlığı kontrolünün ardından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
    • DHA
    • 31.07.2021 - 17:35
    • Güncelleme : 31.07.2021 - 17:52
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    Eskişehir'de polise tüfek gösteren kişi serbest bırakıldı

    Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Mustafa Kemalpaşa Mahallesi’nde Adil Y., önceki gün 26 NL 599 plakalı otomobilini Kanlıtepe Sokak'ta kaldırıma park edip evine gitti.

    Bir süre sonra sokaktan geçemeyen sürücü, polise ihbarda bulunup otomobilin kaldırılmasını istedi.

    Polis ekipleri de Adil Y.'ye telefonla ulaşarak aracını park ettiği yerden kaldırması gerektiğini söyledi.

    POLİSE AV TÜFEĞİNİ GÖSTERDİ

    Buna sinirlenen Adil Y., telefondaki polisi tehdit ederek hakaretlerde bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Adil Y., sokağa gelen polis ekiplerine ise 7 katlı apartmanın 5'inci katındaki evinin penceresinden av tüfeği gösterip, aracına dokunulması halinde ateş edeceğini söyledi.

    Eskişehir'de polise tüfek gösteren kişi serbest bırakıldı VİDEO ARŞİV

    Eskişehir de polise tüfek gösteren kişi serbest bırakıldı #1

    3 SAATTE TESLİM OLDU

    Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi ekiplerince yaklaşık 3 saatlik ikna çabalarının ardından silahsız teslim olan Adil Y. gözaltına alındı.

    RUH SAĞLIĞI MUAYENESİ YAPILDI

    Eskişehir Şehir Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Servisi'nde ilk muayenesi yapılan Adil Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    SERBEST BIRAKILDI

    Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Adil Y., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Adil Y.’nin sağlık kurulu heyetince verilecek rapor sonucu tedaviye alınıp alınmayacağına karar verileceği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

    Eskişehir de polise tüfek gösteren kişi serbest bırakıldı #2

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