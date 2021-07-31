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Eskişehir'de polise tüfek gösteren kişi serbest bırakıldı

Eskişehir'de polise tüfek gösteren kişi serbest bırakıldı

Kaldırıma park ettiği otomobilini çektirmemek için evinin penceresinden tüfek gösterip, polisi tehdit eden Adil Y., ruh sağlığı kontrolünün ardından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.