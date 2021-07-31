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- Eskişehir'de polise tüfek gösteren kişi serbest bırakıldı
Eskişehir'de polise tüfek gösteren kişi serbest bırakıldı
- DHA
- 31.07.2021 - 17:35
- Güncelleme : 31.07.2021 - 17:52
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Mustafa Kemalpaşa Mahallesi’nde Adil Y., önceki gün 26 NL 599 plakalı otomobilini Kanlıtepe Sokak'ta kaldırıma park edip evine gitti.
Bir süre sonra sokaktan geçemeyen sürücü, polise ihbarda bulunup otomobilin kaldırılmasını istedi.
Polis ekipleri de Adil Y.'ye telefonla ulaşarak aracını park ettiği yerden kaldırması gerektiğini söyledi.
POLİSE AV TÜFEĞİNİ GÖSTERDİ
Buna sinirlenen Adil Y., telefondaki polisi tehdit ederek hakaretlerde bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Adil Y., sokağa gelen polis ekiplerine ise 7 katlı apartmanın 5'inci katındaki evinin penceresinden av tüfeği gösterip, aracına dokunulması halinde ateş edeceğini söyledi.
Eskişehir'de polise tüfek gösteren kişi serbest bırakıldı VİDEO ARŞİV
3 SAATTE TESLİM OLDU
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi ekiplerince yaklaşık 3 saatlik ikna çabalarının ardından silahsız teslim olan Adil Y. gözaltına alındı.
RUH SAĞLIĞI MUAYENESİ YAPILDI
Eskişehir Şehir Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Servisi'nde ilk muayenesi yapılan Adil Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
SERBEST BIRAKILDI
Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Adil Y., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Adil Y.’nin sağlık kurulu heyetince verilecek rapor sonucu tedaviye alınıp alınmayacağına karar verileceği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.