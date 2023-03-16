Eskişehir'de sağanak: Vatandaşlar kaçacak yer aradı Meteoroloji uyarısıyla beklenen yağışın başlaması sonrasında kentte su birikintileri oluştu. Vatandaşlar ıslanmamak için kaçıştı.

Eskişehir, sabah saatlerinde sağanak yağışa teslim oldu.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün sağanak yağış uyarısına rağmen yağmura önlem almayan vatandaşlar zor durumda kalınca ıslanmamak için sığınacak yer aradı.

Yağış altında zor anlar

Bina altlarına, alışveriş merkezlerine ve çevre esnafına sığınan vatandaşlar yağmurun dinmesi beklerken, şemsiyesi olanlar ise yağmura aldırış etmeden yürümeye devam etti.

Vatandaşlar, yollarda oluşan yoğun su birikintileri yüzünden yürümekte zorlanırken, sokak hayvanları da kuvvetli yağıştan nasibini aldı.

Çevredeki dükkanlara ve saçak altlarına sığınan köpeklerin zor durumda kalması yürekleri sızlattı.