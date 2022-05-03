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    Eskişehir’de sağanak ve dolu: Araçlar sular altında kaldı

    Aniden bastıran yağmur ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Suya gömülen araçlar, trafikte ilerlemekte zorluk yaşadı.
    • 03.05.2022 - 16:29
    • Güncelleme : 03.05.2022 - 16:41
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    Eskişehir’de sağanak ve dolu: Araçlar sular altında kaldı

    Eskişehir’de, aniden bastıran yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi.

    Şiddetli yağmur ve dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşandı.

    DHA’nın haberine göre yağışlar yaklaşık yarım saat devam etti.

    Caddeler ve sokaklar bembeyaz oldu

    Dolu nedeniyle caddeler ve sokaklar bembeyaz oldu. Bazı çevreyolu ve mahallelerde ise ortalık göle döndü.

    Giriş katlar sular altında kaldı

    Yağışlara trafikte yakalanan araçlar, zor anlar yaşadı. Giriş katlardaki bazı ev, iş yeri ve garajlar da sular altında kalan alanlardan oldu.

    Eskişehir’de sağanak ve dolu: Araçlar sular altında kaldı #1

    Eskişehir’de sağanak ve dolu: Araçlar sular altında kaldı #2

    Eskişehir’de sağanak ve dolu: Araçlar sular altında kaldı #3

    Eskişehir’de sağanak ve dolu: Araçlar sular altında kaldı #4

    Eskişehir’de sağanak ve dolu: Araçlar sular altında kaldı #5

    Eskişehir’de sağanak ve dolu: Araçlar sular altında kaldı #6

    Eskişehir’de sağanak ve dolu: Araçlar sular altında kaldı #7

    Eskişehir’de sağanak ve dolu: Araçlar sular altında kaldı #8

    Eskişehir’de sağanak ve dolu: Araçlar sular altında kaldı #9

    Eskişehir’de sağanak ve dolu: Araçlar sular altında kaldı #10

    Eskişehir’de sağanak ve dolu: Araçlar sular altında kaldı #11

    Eskişehir’de sağanak ve dolu: Araçlar sular altında kaldı #12

    Eskişehir’de sağanak ve dolu: Araçlar sular altında kaldı #13

    Eskişehir’de sağanak ve dolu: Araçlar sular altında kaldı #14

    Eskişehir’de sağanak ve dolu: Araçlar sular altında kaldı #15


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