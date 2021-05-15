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Eskişehir'de sahte içki operasyonu
Çiftlik evinde sahte içki üretip, Hint keneviri yetiştiren N.B., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
- DHA
- 15.05.2021 - 14:02
- Güncelleme : 15.05.2021 - 14:17
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı Aşağıılıca Mahallesi’nde N.B.’ye ait çiftlik evinde, sahte içki üretildiği ve Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Savcılık talimatıyla izlenen N.B.’nin çiftlik evine baskın yapıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Evde 3 plastik su deposu içinde 1700 litre fermantasyona bırakılmış alkol, 40 litre sahte içki, 150 litrelik kazandan yapma kaynatma kazanı, 180 litrelik plastik soğutma kabı düzeneği, alkolmetre, kağıt bardak ve plastik kova içine ekilmiş 40 kök kenevir bitkisi ile 2 ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirildi.
N.B. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.
Eskişehir'de sahte içki operasyonu VİDEO