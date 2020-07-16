Eskişehir'de sevgilisine kezzap attı: 8 yıl 12 ay hapis

Tartıştığı Gürcistan uyruklu kız arkadaşına kimyasal madde ile saldıran sanığın 8 yıl 12 ay hapsine karar verildi.

Eskişehir'de 2017 yılında tartıştığı Gürcistan uyruklu kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde atan sanık, hakim karşısına çıktı.

Sanık İbrahim C., yüzüne kimyasal madde atılan mağdurun şikayeti üzerine polis tarafından Arifiye Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde yakalanmıştı.

Bugün 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen karar duruşmasında, 49 yaşındaki tutuklu sanık İbrahim C. ile taraf avukatları hazır bulundu.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Suçlamaları reddeden sanık, tahliye ve beraat talebinde bulunurken, 48 yaşındaki mağdur Marina D'nin avukatı ise suçun sabit olduğunu yineleyerek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Hakim, sanığı "kasten yaralama" suçundan 8 yıl 12 ay hapse mahkum etti.

HAPİSTEYKEN MEKTUPLA TACİZ ETMİŞ

Öte yandan aynı sanık ve şikayetçinin 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen cinsel taciz davasındaki karar duruşmasında ise müşteki avukatı sanığın tutuklu bulunduğu süre zarfında müvekkili Marina D'ye 4 farklı mektup göndererek taciz ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılması istedi.

Hakim, suçun işlendiğine kanaat getirerek, sanığı 5 ay 18 gün hapisle cezalandırdı.