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- Eskişehir'de sevgilisini öldüren zanlıya müebbet hapis
Eskişehir'de sevgilisini öldüren zanlıya müebbet hapis
- DHA
- 23.06.2020 - 17:56
42 yaşındaki Tacettin Yağız, 4 yıldır birlikte olduğu yaşadığı 52 yaşındaki Ülviye İnce'yi, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi Seyman Sokak'taki apartmanda çıkan tartışmada, mutfaktan aldığı bıçakla 9 yerinden bıçakladı.
Yağız ardından da psikiyatri doktorunun vermiş olduğu ilaçtan içip, aynı bıçakla intihara kalkıştı.
TEDAVİSİNİN ARDINDAN TUTUKLANDI
İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, Ülviye İnce’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olan Tacettin Yağız ise Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Yağız, tutuklandı.
MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI
Hakkında 'kasten öldürmek' suçundan dava açılan Yağız, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen karar duruşmasında, "Çok pişmanım." dedi.
Mahkeme heyeti, Tacettin Yağız’ı müebbet hapis cezasına çarptırdı.