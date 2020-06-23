Dolar
6.8491
0.0452%
Euro
7.7619
0.6914%
Altın
1765.25
0.5955%
Borsa
115109.52
-0.0699%
G. Altın
388.905
0.6782%
Bitcoin
66105.39
0.2678%
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C

    Eskişehir'de sevgilisini öldüren zanlıya müebbet hapis

    Birlikte yaşadığı kadını vücudunun 9 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
    • DHA
    • 23.06.2020 - 17:56
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Eskişehir'de sevgilisini öldüren zanlıya müebbet hapis #1

    42 yaşındaki Tacettin Yağız, 4 yıldır birlikte olduğu yaşadığı 52 yaşındaki Ülviye İnce'yi, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi Seyman Sokak'taki apartmanda çıkan tartışmada, mutfaktan aldığı bıçakla 9 yerinden bıçakladı.

    Yağız ardından da psikiyatri doktorunun vermiş olduğu ilaçtan içip, aynı bıçakla intihara kalkıştı.

    TEDAVİSİNİN ARDINDAN TUTUKLANDI

    İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, Ülviye İnce’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olan Tacettin Yağız ise Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Yağız, tutuklandı.

    Eskişehir'de sevgilisini öldüren zanlıya müebbet hapis #2

    MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

    Hakkında 'kasten öldürmek' suçundan dava açılan Yağız, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen karar duruşmasında, "Çok pişmanım." dedi.

    Eskişehir'de sevgilisini öldüren zanlıya müebbet hapis #3

    Mahkeme heyeti, Tacettin Yağız’ı müebbet hapis cezasına çarptırdı.

    Eskişehir'de sevgilisini öldüren zanlıya müebbet hapis #4

    Görüş Bildir