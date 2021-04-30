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    Eskişehir’de seyir halindeki araçta yangın

    Seyir halindeyken motor bölümünden alev alan otomobile, yoldan geçen halı yıkama şirketine ait araçtaki su ile müdahale edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araca takılı LPG tüpünü söktü.
    • İHA
    • 30.04.2021 - 17:48
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    Eskişehir’de seyir halindeki araçta yangın

    Eskişehir’de Mert Ekici kontrolündeki otomobil seyir halindeyken, motoro bölümünden dumanlar çıkmaya başladı.

    Ekici, otomobili kenara çekip araçtan indi. Aracın motor kısmının alev aldığını gördü.

    O sırada yoldan geçen bir halı yıkama fabrikasına ait araç, yangını fark ederek durdu.

    KONTROLLER YAPILDI

    Araçta bulunan hortum yardımı ile motor bölümündeki yangın söndürüldü.

    Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, söndürülen araçta kontroller yaptı.

    LPG BAĞLANTILARI SÖKÜLDÜ

    Tehlikenin önüne geçilmek için, araçta bulunan LPG tüpünün bağlantı noktaları söküldü.

    Kaza sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.

    Eskişehir’de seyir halindeki araçta yangın #1

    Eskişehir’de seyir halindeki araçta yangın #2

    Eskişehir’de seyir halindeki araçta yangın #3

    Eskişehir’de seyir halindeki araçta yangın #4

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