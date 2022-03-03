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    Eskişehir’de sigara almak için çıkan şahıs, 6 gündür ortada yok

    6 gün önce arkadaşlarıyla gittiği eğlence mekanından sigara almak için çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 51 yaşındaki şahıs, her yerde aranıyor.
    • DHA
    • 03.03.2022 - 16:10
    • Güncelleme : 03.03.2022 - 16:11
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    Eskişehir’de sigara almak için çıkan şahıs, 6 gündür ortada yok

    Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta, 26 Şubat'ta arkadaşlarıyla eğlence mekanına giden Göktuğ Certel (51), marketten sigara almak için dışarı çıktı.

    Mekana geri dönmeyen, evine de gitmeyen Certel’in yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu.

    YOLDA YÜRÜRKEN GÖRÜLDÜ

    Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden Göktuğ Certel'i en son Eskişehir-Mihalgazi kara yolunda yürürken tespit etti.

    Polis, jandarma, AFAD, AKUT, Dorlion Arama Kurtarma, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma ve İHH Arama Kurtarma ekipleri, bu bölgede arama çalışması başlattı.

    Eskişehir’de sigara almak için çıkan şahıs, 6 gündür ortada yok #1

    ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

    Eğitimli köpekler ile drone da kullanılan çalışmalarda şu ana kadar sonuç alınamadı.

    Göktuğ Certel'i arama çalışmaları sürüyor.

    Eskişehir’de sigara almak için çıkan şahıs, 6 gündür ortada yok #2

    Eskişehir’de sigara almak için çıkan şahıs, 6 gündür ortada yok #3

    Eskişehir’de sigara almak için çıkan şahıs, 6 gündür ortada yok #4

    Eskişehir’de sigara almak için çıkan şahıs, 6 gündür ortada yok #5


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