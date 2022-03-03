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Eskişehir’de sigara almak için çıkan şahıs, 6 gündür ortada yok

Eskişehir’de sigara almak için çıkan şahıs, 6 gündür ortada yok

6 gün önce arkadaşlarıyla gittiği eğlence mekanından sigara almak için çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 51 yaşındaki şahıs, her yerde aranıyor.