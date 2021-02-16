Eskişehir'de sigara molası veren hırsızların rahatlığı şaşırttı

Girdikleri dükkanda dinlene dinlene soygun yapan hırsızlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Eskişehir'in İstiklal Mahallesi'nde bulunan Reşadiye Esnafı Sokak üzerindeki dükkanlar, hırsızların hedefi haline geldi.

Geçtiğimiz 8 Şubat günü elektronik ürünler satan Halil Atalay’ın iş yeri, iki kişi tarafından soyuldu.

15 BİN TL'LİK ZARAR

Kimliği belirlenemeyen hırsızlar, iş yerinden yaklaşık 15 bin lira değerinde ürün ve kasadan bir miktar para çaldı. Havanın karanlık oluşu ve soyguncuların kar maskesi ile eldiven kullanmasının, eşkal tespitini zorlaştırdığı öğrenildi.

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SOYGUN SIRASINDA SİGARA MOLASI

Hırsızların ellerini kollarını sallayarak istediklerini aldığını belirten Halil Atalay, yarım saatte soygunu tamamladıklarını, bu süre zarfında dışarı çıkıp sigara molası bile verdiklerini söyledi.

Mağdur Atalay, “Onlar sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdiler. Sokaklarda bekçi yok, polis yok, sokaklar karanlık. O kadar rahatlarmış ki maskesini indirip kapının önünde sigara içmiş. Buradan 06.33’te çıkıyorlar. 10 dakika sonra geri gelip unuttukları bir poşeti geri alıyorlar. İş yeri içinde 2 hırsız arasında bir tartışma oluyor.” diye konuştu.

BİR GÜN SONRA KARŞI DÜKKANIN KAPISI ZORLANDI

Öte yandan Atalay, durumun üzüntüsünü yaşarken bu sefer karşı komşusunun da dükkan kapısının zorlandığını öğrendi. İki günde hırsızların adeta cirit attığı bir yer haline gelen sokaktaki esnaf, sokağa çıkma kısıtlaması devam eden saatlerde bölgede daha yoğun güvenlik önlemi alınmasını talep etti.

Mobilya mağazasının kapısını zorlanması üzerine konuşan Seyit Ahmet Ayık, kapıda levye izlerinin çok net belli olduğunu söyledi.