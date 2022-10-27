Eskişehir'de sıkışan vatandaş için cipi kucaklayarak kaldırdılar

Trafik kazasında cip ile tramvay arasında sıkışan motosiklet sürücüsünü kurtarmak isteyen vatandaş, seferber olarak cipi kucakladı. Sürücü kazayı hafif yaralarla atlattı.

Eskişehir'de dün akşam saatlerinde 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü Batuhan Çakıcı, seyir halinde tramvay ve cip arasında kaldı.

Cip ile tramvay arasında sıkışan gencin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Çakıcı, vatandaşın cipi kucaklayarak kaldırması sonucunda sıkıştığı yerden kısa sürede çıkarıldı.

Yaralı taburcu edildi

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralı hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılan Çakıcı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

"İnsanlar aracı kaldırarak kenara almış"

Kazanın ardından sosyal medyada paylaşılan videolarda kendisini kurtarmak için canla başla mücadele eden vatandaşları gören ve teşekkür eden Batuhan Çakıcı, "Tramvay kendi yolunda gidiyordu. Ben de kendi yolumdaydım. Yolun sağ tarafında da park etmiş araçlar vardı. Araç parkının yasak olduğu bir yerdi. Park halindeki araçlardan birisi, diğerlerine göre biraz daha yola doğru dışarıda duruyordu.

Zaten tek şeritli bir caddeydi ve o esnada tramvay da geçiyordu. Tramvayla yol kenarına park eden aracın arasında kalarak sıkıştım. Hastanede tedavim tamamlandıktan sonra taburcu edildi.

Şu an evimdeyim. Sağlık durumum da gayet iyi. Sosyal medyada kaza yerinde çekilen videoları gördüm. Çevredeki insanlar aracı kaldırarak kenara almış, öylelikle sıkıştığım yerden çıkarılmışım. Duyarsız kalmayıp yardımıma koşan herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.