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Eskişehir’de silah ticareti operasyonu: 11 gözaltı

Eskişehir’de silah ticareti operasyonu: 11 gözaltı

Düzenlenen eş zamanlı operasyonla ile silah ticareti yaptığı tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi.