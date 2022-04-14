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- Eskişehir’de silah ticareti operasyonu: 11 gözaltı
Eskişehir’de silah ticareti operasyonu: 11 gözaltı
- 14.04.2022 - 17:52
- Güncelleme : 14.04.2022 - 18:04
Eskişehir’de, kaçak faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor…
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticaretine yönelik uzun süredir yürütülen çalışmaların ardından harekete geçti.
İHA’nın haberine göre; düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucu 11 şüpheli yakalandı.
3 ikamet ve 1 iş yerinin, silah atölyesine dönüştürüldüğü tespit edildi.
Ele geçirilenler
Yapılan aramalarda 25 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 7 kurusıkı tabanca, 42 tabanca şarjörü, 55 farklı çaplarda fişek, 10 tabanca gövdesi, 16 sürgü takımı, 9 icra yayı ve mili ile silah yapımında kullanılan çok sayıda mengene, matkap benzeri muhtelif parçalar ele geçirildi.
3 şüpheli cezaevine gönderildi
Gözaltına alınan 11 şüpheliden 8’i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, 3’ü savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı.
Hakim karşısına çıkarılan 5 şüpheliden 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.