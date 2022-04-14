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    Eskişehir’de silah ticareti operasyonu: 11 gözaltı

    Düzenlenen eş zamanlı operasyonla ile silah ticareti yaptığı tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi.
    • 14.04.2022 - 17:52
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 18:04
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    Eskişehir’de silah ticareti operasyonu: 11 gözaltı

    Eskişehir’de, kaçak faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticaretine yönelik uzun süredir yürütülen çalışmaların ardından harekete geçti.

    İHA’nın haberine göre; düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucu 11 şüpheli yakalandı.

    3 ikamet ve 1 iş yerinin, silah atölyesine dönüştürüldüğü tespit edildi.

    Ele geçirilenler

    Yapılan aramalarda 25 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 7 kurusıkı tabanca, 42 tabanca şarjörü, 55 farklı çaplarda fişek, 10 tabanca gövdesi, 16 sürgü takımı, 9 icra yayı ve mili ile silah yapımında kullanılan çok sayıda mengene, matkap benzeri muhtelif parçalar ele geçirildi.

    Eskişehir’de silah ticareti operasyonu: 11 gözaltı #1

    3 şüpheli cezaevine gönderildi

    Gözaltına alınan 11 şüpheliden 8’i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, 3’ü savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı.

    Hakim karşısına çıkarılan 5 şüpheliden 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Eskişehir’de silah ticareti operasyonu: 11 gözaltı #2

    Eskişehir’de silah ticareti operasyonu: 11 gözaltı #3


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