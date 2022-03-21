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    Eskişehir’de, silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı

    Araç kiralama şirketine gelen 3 kişi ile Sefa B. ve Abdullah K. arasında silahlı ve sopalı kavga çıktı. Yaşanan kavgada, Sefa B. ile Abdullah K. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 21.03.2022 - 18:01
    • Güncelleme : 21.03.2022 - 18:03
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    Eskişehir’de, silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı

    Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Kırmızıtoprak Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir araç kiralama şirketine otomobille gelen ve henüz kimlikleri tespit edilemeyen 3 şüpheli, iş yerindeki Sefa B. ve Abdullah K. tartıştı.

    Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Sefa B. başına aldığı sopa darbesiyle, Abdullah K. ise bacağından silahla vurularak yaralandı.

    ŞÜPHELİLER, OLAY YERİNDEN KAÇTI

    3 şüpheli, geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı.

    Yaralı Sefa B., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, ayağından silahla yaralanan Abdullah K. ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Eskişehir'de silahlı ve sopalı kavga VİDEO

    Eskişehir’de, silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı #1

    MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

    Olay sırasında oto kiralama şirketi önünde park halinde bulunan otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi ve yakalanması için araştırma başlattı.

    Eskişehir’de, silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı #2

    Eskişehir’de, silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı #3


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