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    Eskişehir'de sobayı tinerle tutuşturan işçi ağır yaralandı

    Bir atölyede sobaya döktüğü tinerin parlaması sonucu yaralanan Arda Garip, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kazanın ardından yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
    • AA
    • 28.01.2022 - 13:22
    • Güncelleme : 28.01.2022 - 14:12
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    Eskişehir'de sobayı tinerle tutuşturan işçi ağır yaralandı

    Eskişehir'de 75. Yıl Mahallesi Ağlarca Sokak'taki bir oto kaporta atölyesinde işçi olarak çalışan Arda Garip (19), yanan sobanın içine tiner döktü.

    TİNER DÖKTÜĞÜ SOBA ALEV ALDI

    Tinerin etkisiyle soba bir anda alev aldı. Ağır yaralanan Garip, iş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

    YARALININ DURUMU AĞIR

    İşçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, çıkan yangında iş yerinde park halinde bulunan bir otomobilde hasar meydana geldi.

    Eskişehir de sobayı tinerle tutuşturan işçi ağır yaralandı #1


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