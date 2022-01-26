Eskişehir’de soğuk hava, acı turşuya talebi artırdı

Soğuk havalar nedeniyle vatandaşların acı turşuya ve acı sosa talebi arttı. Turşucu Atalay, acı biber turşusuna talebin yaz aylarına kıyasla 10 kat arttığını söyledi.

Eskişehir’de günlerdir yoğun şekilde hissedilen soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığı, gece saatlerinde sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü. Soğuk havalar, turşuya olan talebi de artırdı.

TALEP 50 KİLOGRAMA YÜKSELDİ

Birçok kişi kış aylarının vazgeçilmez yiyeceği turşulara yöneldi. Özellikle acı turşularda talepler hat safhaya yükseldi. Yaz aylarında günde 5 kilogram kadar satılan acı biber turşusuna talep günde 50 kilograma yükseldi.

“ACI TURŞU SUYU İNANILMAZ TALEP GÖRÜYOR”

Eskişehir’de turşuculuk yapan Ünal Atalay, havaların soğumasıyla acı turşuya talebin arttığını, satışın yaz aylarına göre 10 kat arttığını söyledi.

Acı biber turşusunun yanı sıra acı sos ve acı turşu suyuna da talebin olduğunu belirten Atalay, şu ifadeleri kullandı:

“Kış aylarında turşuya talep arttı. Son haftalardaki aşırı soğuk havalardan dolayı talep her geçen gün yükseliyor. Özellikle iç ısıttığı için insanlar acı ürünlere yoğunlaştı. Acı biber turşuları, acı soslar ve acı turşu suyu inanılmaz talep görüyor.





“VATANDAŞ ACI TURŞUYA HÜCUM ETTİ”

Yaz aylarına göre satışlarımız çoğaldı. Yazın insanlar acıyı çok tercih etmiyor. Acı biber turşularından yaz aylarında günlük 5 kilogram satıyorduk, şu an günlük 50 kilogram satıyoruz. Şu an günde 100 litre turşu suyu satıyorsak 80 litresi acı oluyor. Vatandaş soğuk havadan korunmak için acı turşuya hücum etti diyebiliriz.”