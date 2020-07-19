4 yaşındaki çocuğunu dövdüğü iddia edilen kadın, çevredekilerin şikayeti üzerine polis ekiplerince Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Eskişehir'inn İstiklal Mahallesi'nde oğluyla beraber olaşan Nazan S., bir süre sonra iddiaya göre elinden tuttuğu 4 yaşındaki oğlunu tokat atarak birkaç kez dövdü.

Çocuğun yere düştüğünü görenlerin tepki göstermesi üzerine kalabalık toplandı.

POLİSE BİLDİRDİLER

Çevredekiler polisi arayıp annenin sokak ortasında çocuğunu dövdüğünü söyleyerek ihbar etti. Gelen Asayiş Şubesi ekipleri anne ve çocuğunu kalabalığın arasından uzaklaştırdı. Oğluyla bir markete giren anne Nazan S. ise oğlunu dövdüğü iddialarını kabul etmedi.

Eskişehir'de sokakta çocuğunu dövdüğü iddia edilen kadın ViDEO

"BU KADININ AKIL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL"

Nazan S.’nin sokak ortasında çocuğunu defalarca vurarak dövdüğünü söyleyen ve anneden şikayetçi olan Ezgi Akkoyun, “Yolun karşısında yürürken, çocuğun tek başına yere kapaklandığını gördük. Annesini kaybettiğini düşündük. Çocuğu kucakladığım anda annenin karşıda yürüdüğünü ve oğlunu hiç umursamadığını gördüm. Böyle umursamaz şekilde yürümeye devam etti. Sonra geri geldi, çocuğuna yanımızda bir tokat attı. Bu sağlıklı bir annenin yapacağı hareket değildir. Çocuğu ağladığında kucağa alınır ve bağrına basar. Herkes müdahale etmeye çalıştığı sırada çocuğunu tekrar kolundan sürükleyerek çekmeye çalıştı ve ağlamasın diye ağzını kapattı. Bu kadının asla akıl sağlığı yerinde değil. Çocuk gelişimi mezunuyum, çocuğun sağlıklı bir psikolojisi de olmadığı belli. Şikayetçi olacağım, gören herkes de olmalı.” dedi.

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Asayiş Şubesi ekiplerinin ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri caddeye geldi. Yapılan kimlik tespitinin ardından anne Nazan S. ve oğlu işlemleri için Çocuk Şubesi’ne götürüldü.

Şikayetçi olan Ezgi Akkoyun da şikayeti ve ifadesi için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.