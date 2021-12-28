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    Eskişehir'de sollama yapan sürücü yayaya çarptı

    Sollama yaparak karşıdan karşıya geçen Perihan Y.'ye çarpan sürücü, kaza sonrası kayıplara karıştı. Metrelerce savrulan kadın ise hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 28.12.2021 - 17:02
    • Güncelleme : 28.12.2021 - 17:09
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    Eskişehir'de sollama yapan sürücü yayaya çarptı

    Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Vatan Caddesi'nde önündeki araçları sollayarak şerit değiştiren 11 DD 791 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Perihan Y.’ye çarptı.

    Kimliği henüz belirlenemeyen sürücü kaza yerinden kaçarken, yaralı Perihan Y. sağlık görevlilerince hastaneye götürüldü.

    ARAÇ PARK HALİNDE BULUNDU

    Kazayla ilgili başlatılan soruşturmada Perihan Y.’ye çarpıp kaçan sürücünün otomobili, aynı gün park halinde bulundu. Sürücünün tespit edilmesi için çalışmalar sürerken, kaza anının iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Perihan Y.’ye karşı şeride geçen sürücünün otomobille çarptığı, kadının 20 metre savrulduğu ve sürücünün kazanın ardından durmayıp kaçtığı anlar yer aldı.

    Eskişehir’de otomobilin çarptığı kadın havaya savruldu

    "RESMEN CİNAYETE TEŞEBBÜS"

    Kazanın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Perihan Y.’nin yakınları, kazanın cinayete teşebbüs olduğunu savundu.

    Perihan Y.’nin torunu, paylaşımında, "Ters yönden son sürat hızla gelerek anneanneme vurup kaçan bu şahıs, bir kaza değil resmen cinayete teşebbüs etmiştir. Uzun uğraşlar, ameliyatlar sonrası hayata yeniden tutunan anneannem için bir an önce gereğini yapılmasını istiyorum." dedi.

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