Eskişehir’de sürücü engelli köpeği ezdi

Organize Sanayi Bölgesi’nde 14 aylık engelli köpek panelvan aracın altında kalarak feci şekilde can verirken, araç sürücüsü ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi ESTİM Toptancılar Sitesi’nde özel bir şirkete ait 26 GB 129 plakalı panelvan araç engelli bir köpeği ezdi.

Sitede hayvanseverler tarafından beslenen çok sayıda köpekten biri olan Sırma, aracın altında kalarak feci şekilde can verdi.

Araç sürücüsü ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

ŞİKAYET EDECEK

Olayın gerçekleştiği esnada, etraftaki köpeklere mama ve su veren Hayvanları Koruma Yaşam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nesrin Çiçek de oradaydı.

Sırma’nın ezildiğini gördükten hemen sonra aracın camının açık olduğunu ve sürücüye defalarca seslendiğini belirten Çiçek, Sırma’nın engelli olduğunu ve onunla 1 yıldır ilgilendiğini belirtti.

Sırma’nın cansız bedeni başında gözyaşı döken Nesrin Çiçek, olay yerine gelen polis ekiplerine araç sürücüsü hakkında şikâyette bulunacağını belirtti.

“FRENE BİLE BASMADI”

Sırma’nın ölümüyle adeta bir evlat kaybetmiş gibi hissettiğini belirten Nesrin Çiçek, “İş yerimin çevresinde engelli hayvanlarımdan bir tanesine akşam saatlerinde araba çarptı. Kafeslerinden çıkartıp su ve mama takviyesi yaptığım esnada burada yer alan bir firmaya ait araç köpeğime çarptı. Arkasından seslenmemize ve camının aralık olmasına rağmen durmadı, hatta frene bile basmadı. Bizler bu hayvanlara maddi ve manevi olarak fazlasıyla değer veren insanlarız. Evlat sahipleri beni çok iyi anlayacaktır. Ben bugün çocuğumu kaybettim. Bir saat önce hoplayıp zıplayan hayvan ile şu anda baş başayım. Kimlikleri olduğu için mal olarak geçecek. Bir seneden beri emek verdiğim hayvanımın ölüsü ile baş başayım.” şeklinde konuştu.

“SIRMA’YI SOKAKTAN BULMUŞTUM”

Sırma’nın engelli olduğunu ve sokaktan alarak ameliyat ettirdiğini söyleyen Çiçek, “Sırma’yı ben sokaktan bulmuştum. Yaklaşık 14 aylık. Kısırlaştırmasını yaptırmıştım. Bulduğum zaman hastaydı. Vücudunda kitleler vardı ve bu yüzden ameliyat ettirmiştik. Küt diye bir ses duydum. Döndüğüm zaman köpeğim sadece bir takla attı. Arkasından seslendim ve durmasını bekledim. Bir şey yapabilir belki diye medet umdum açıkçası. Köpeğimin öldüğünü fark edince kendi aracımla tur attım. Park edip iş yerine girdi.” dedi.