Eskişehir'de tacizle suçladığı eniştesini öldüren sanığa 25 yıl hapis

Eşine tacizde bulunduğu iddiasıyla eniştesi Eşref Santur’u pompalı tüfekle öldüren Yunus Öner, tutuklu yargılandığı davada iyi hal indirimiyle 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Mehmetçikler Mahallesi’nde, Yunus Öner ile eşine tacizde bulunduğunu öne sürdüğü eniştesi Eşref Santur arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

ENİŞTESİNİ ÖLDÜRDÜ

Yunus Öner, yanında getirdiği pompalı tüfek ile eniştesine 5 el ateş etti. Eşref Santur, olay yerinde hayatını kaybetti.

YAKALANDI

Olay yerinden kaçan Öner ise Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanan Öner hakkında müebbet hapis cezası istemiyle 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı.

"PİŞMANIM, KEŞKE BÖYLE OLMASAYDI"

Davanın bugün görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Öner ile ölen Eşref Santur’un yakınları ve avukatlar katıldı.

Son savunmasını yapan Öner, pişman olduğunu söyleyerek “Ailemi korumak için yaptım. Eniştemi öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Keşke eniştemle aramızdaki sorunu devlete haber verseydim. Keşke bu durumlara gelmeseydim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum.” dedi.

25 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme heyeti, sanık Öner’i iyi hal indirimiyle 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. Cezada, haksız tahrik indirimi uygulanmadı.