Euro
10.313
-1.38%
Dolar
8.6593
-1.26%
Altın
495.74
-1.41%
Borsa
1.409
0.75%
Bitcoin
268.800
-7.26%
EXEN Coin
26.08
-7.64%
26ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 26 C

    Eskişehir'de tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı

    Elindeki tarihi eserleri satmak istediği belirlenen 4 şüphelinin aracında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mühür, baykuş figürü ve bronz kadın heykeli ele geçirildi.
    • DHA
    • 22.06.2021 - 17:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eskişehir'de tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı

    Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.M., İ.T., M.İ. ve M.C.’nin ellerindeki tarihi eserleri satmak için alıcı aradığı bilgisi üzerine harekete geçti.

    Savcılık talimatıyla takibe alınan şüphelilerin aracı, Sivrihisar ilçesi girişinde durduruldu.

    4 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Araçta yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendiren mühür, bronz kadın heykeli ve baykuş figürü ele geçirildi.

    Gözaltına alınan şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

    ESERLER KORUMAYA ALINDI

    Tarihi eserler ise Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.


    Eskişehir de tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı #1

    Eskişehir de tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir