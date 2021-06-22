Eskişehir'de tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı

Elindeki tarihi eserleri satmak istediği belirlenen 4 şüphelinin aracında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mühür, baykuş figürü ve bronz kadın heykeli ele geçirildi.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.M., İ.T., M.İ. ve M.C.’nin ellerindeki tarihi eserleri satmak için alıcı aradığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Savcılık talimatıyla takibe alınan şüphelilerin aracı, Sivrihisar ilçesi girişinde durduruldu.

4 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Araçta yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendiren mühür, bronz kadın heykeli ve baykuş figürü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

ESERLER KORUMAYA ALINDI

Tarihi eserler ise Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.







