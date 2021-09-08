Eskişehir’de tarihi evlerin duvarları sprey boyalarla karalandı

Odunpazarı ilçesinde bulunan tarihi evlerin duvarlarına, sprey boyalarla yazılar yazıldı. Tarihi evlerin son hali, görenlerin tepkisini çekti.

Eskişehir’in en eski yerleşim yerlerinden biri olan Odunpazarı ilçesinde, Osmanlı döneminden kalma tarihi evlerin duvarına, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yazılar yazıldı.

Şahıslar, sprey boyalarla hem kendi isimlerini hem sevdiklerinin isimlerini yazarak tarihi evlerin duvarlarını karaladı.

Asırlardır ayakta kalan evlerin son hali, görenlerin tepkisini çekti. Duvarlara yazı yazılmasının doğru olmadığını belirten mahalle halkı, yetkililerden önlem alınmasını istedi.

“YETKİLİLERE BİLDİRDİK AMA BİR SONUÇ ÇIKMADI”

Mahalle sakinlerinden Osman Baskalar, tarihi evlerin dış cephelerine yazılan yazılardan usandıklarını, yetkilerden bir an önce çözüm beklediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Mahallemizde bulunan tarihi evlerin cepheleri sürekli boyanıyor. Bu durum bizi çok üzüyor. Burada bulunan tarihi evler bizim değerlerimiz olduğu için bunlara hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor. Bu dış cepheleri kim yazıp ve karalıyorsa vazgeçsin. Sevdikleri veya hayran oldukları insanların isimlerini duvarlara yazmasınlar. Bunlar doğru davranışlar değil. Mahallemizde daha önce tarihi evleri boyadıkları için yetkililere bildirdik ama sonuç çıkmadı. Umarım boyanan bu duvar sonuncusu olur.”