Eskişehir'de tartıştığı arkadaşını kalbinden bıçakladı

Hüseyin B., birlikte içki içtiği arkadaşı Zeki Asya’yı çıkan tartışma sonucu öldürdü.

Eskişehir'in Beylikova ilçesindeki bir evde dün gece bir araya gelen Zeki Asya, Hüseyin B., Engin S., Aykut O. ve Ahmet T. alkol almaya başladı.

Bir süre sonra Hüseyin B. ile Zeki Asya arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

KALBİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin B. yanında taşıdığı bıçakla, Zeki Asya’yı kalbinden yaraladı. Komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zeki Asya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Asya’nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Beylikova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

4 GÖZALTI

Olayın ardından Hüseyin B. ile Engin S., Aykut O. ve Ahmet T. gözaltına alındı.