Eskişehir’de tartıştığı eşini 12 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Polisi arayarak kendini ihbar eden katil zanlısı koca tutuklanırken, ifadesinde eşini suçladı.

Dün akşam saatlerinde Hicazi Sülükoğlu (63) ile bir süre önce evlendiği eşi Aynur Sülükoğlu (47) arasında, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesine bağlı Yenice Mahallesi Kavakdibi Sokak'taki evlerinin bahçe kısmında tartışma çıktı.

Yaşanan tartışmanın alevlenmesiyle iddialara göre, Aynur Sülükoğlu yerden aldığı keserle eşinin üstüne yürüdü.

Bu esnada Hicazi Sülükoğlu da bir bıçak alarak eşine saldırdı.

POLİSİ ARAYARAK “EVİMİN BAHÇESİNDE EŞİMİ ÖLDÜRDÜM” DEDİ

Eşinin vücudunun çeşitli bölgelerine 12 bıçak darbesi vuran Hicazi Sülükoğlu, ardından polisi arayarak “Evimin bahçesinde eşimi öldürdüm.” dedi.

5’İNCİ EVLİLİĞİNDE CİNAYETE KURBAN GİTTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Aynur Sülükoğlu’nun kan kaybından hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından cinayet zanlısı Hicazi Sülükoğlu gözaltına alınırken, 5’inci evliliğini yaptığı öne sürülen Aynur Sülükoğlu’nun cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Ayrıca yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Sivrihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen zanlı Hicazi Sülükoğlu, eşinin kendisine keserle saldırdığını, bu nedenle karşılık vererek onu öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edilen katil zanlısı koca, çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

KATİL ZANLISI KOCANIN İLK İFADESİ

Önceki evliliğinden 2 çocuğu olduğu öğrenilen cinayet zanlısı Hicazi Sülükoğlu'nun ifadesinde eşini suçlayarak, “Evi üzerine yapmamı istedi, ben de evliliğimizde sıkıntı olmasın diyerek evi üstüne yaptım. Evde sürekli huzursuzluk çıkarıyordu. Huzursuzluk devam etti. Evi üstüne yaptıktan sonra ‘Seni aldatacağım, hem de senin gözünün önünde yapacağım. Sen de kahrından öleceksin’ gibi cümleler kuruyordu. Olay günü de aynı konudan aramızda tartışma çıktı. Evin bahçesinde yerden aldığı keserle üzerime saldırdı. Ben de kendimi korumaya çalıştım. Şoka girmiştim, kendime geldiğimde hemen polisi arayıp ihbarda bulundum.” dedi.

CİNAYET ZANLISI ADLİYEDEN GİZLİCE KAÇIRILDI

Adliyedeki işlemleri biten zanlı Hicazi Sülükoğlu, savcılık talimatıyla polis ekipleri tarafından arka kapıdan çıkarılarak Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.