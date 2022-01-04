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    Eskişehir'de tartıştığı eşini sırtından 2 kez bıçakladı

    Eskişehir'de Ali Y., tartıştığı eşi 4 çocuk annesi Ülviye Y.’yi sırtından 2 kez bıçaklayarak ağır yaraladı. Ali Y., evde bıçakla yakalanırken, eşi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 04.01.2022 - 18:03
    • Güncelleme : 04.01.2022 - 18:06
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    Eskişehir'de tartıştığı eşini sırtından 2 kez bıçakladı

    Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Gülsever Sokak üzerindeki apartmanın 2’nci katındaki evde oturan Ali ve Ülviye Y. çifti, bilinmeyen nedenle tartıştı.

    2 KEZ SIRTINDAN BIÇAKLADI

    Çiftin 4 çocuğu üst kattaki komşusundayken Ali Y., mutfaktan aldığı bıçakla eşini sırtından 2 kez bıçaklayıp ağır yaraladı.

    Sesleri duyan komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi  yapılan Ülviye Y., ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ali Y. ise polis ekiplerince evde bıçakla yakalanarak gözaltına alındı.

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    KOMŞULARDAN TEPKİ

    Ali Y.'ye, polis aracına bindirildiği sırada çiftin komşuları tepki gösterdi. Bir komşunun, “Keşke kendini bıçaklasaydın, sana yazıklar olsun. 4 çocuğu var o kadının. Senin gibi komşu olmaz olsun.” dediği duyuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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