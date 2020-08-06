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    Eskişehir'de tartıştığı kişiyi silahla ağır yaraladı

    Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çıkaran saldırgan, 5 el ateş etti.
    • DHA
    • 06.08.2020 - 14:16
    • Güncelleme : 06.08.2020 - 14:16
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    Eskişehir'de tartıştığı kişiyi silahla ağır yaraladı

    Eskişehir'de, sokak ortasındaki tartışma kanlı bitti.

    Odunpazarı ilçesindeki Atatürk Caddesi’nde meydana gelen olayda, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi, sokak ortasında Kamil Gül ile tartıştı.

    5 EL ATEŞ ETTİ

    Şüpheli, tartışmanın büyümesi üzerine belinden çıkardığı tabancayla Gül’e 5 el ateş ederek, olay yerinden kaçtı.

    Bacağından vurularak ağır yaralanan Gül, çevredekilerin ilk müdahalesinin ardından ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

    SALDIRGAN ARANIYOR

    Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, soruşturma başlatırken, olay yerinde yapılan incelemede 5 tabanca mermisi bulundu.

    Olayı görenlerin verdiği bilgilerle şüphelinin eşkali belirlenirken, yakalanması için inceleme başlatıldı.

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