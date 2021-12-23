Eskişehir’de, telefon dolandırıcılarının paralel hat yöntemi

Polis olduklarını söyleyen dolandırıcılar, S.Y.’yi ikna etmek için 155’i aramasını söyledi. 155’i arayan S.Y., telefonu dolandırıcıların açması üzerine ikna olup, 370 bin lirasını kaptırdı.

Eskişehir’de yaşayan evli ve 2 çocuk babası S.Y. (73), kimliği belirsiz şahıslar tarafında evindeki sabit telefon üzerinden arandı.

S.Y.’den bilgisini verdikleri banka hesabına 370 bin TL para göndermesini isteyen dolandırıcılar, S.Y.’nin inanmaması üzerine çağrıyı sonlandırıp 155 Polis hattını aramasını söyledi.

Telefonu kapatıp 155’i çeviren S.Y.’nin aramasına aynı şahıslar yanıt verdi. Şüphelilerin polis olduğuna ikna olan vatandaş, önce 220 bin TL ardından 150 bin TL olmak üzere toplamda 370 bin TL’yi dolandırıcıların hesabına gönderdi.

DOLANDIRILDIĞINI 1 SAAT SONRA ANLADI

Telefon görüşmesinden yaklaşık 1 saat sonra dolandırıldığını anlayan S.Y., Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayette bulundu.

Olayla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

TELEFON KUTUSU ÜZERİNDEN PARALEL HAT ÇEKTİLER

İlk belirlemelere göre şüphelilerin S.Y.’nin telefon konuşmasını gerçekleştirdiği apartman önündeki telefon kutusu üzerinden paralel hat çekerek dışarıya yapılan çağrıları kendilerine yönlendirdikleri anlaşıldı.

Dolandırıcılık şüphelilerinin kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.