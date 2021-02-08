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- Eskişehir'de tır ve kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
Eskişehir'de tır ve kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
Tır ve kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
- İHA
- 08.02.2021 - 16:28
- Güncelleme : 08.02.2021 - 16:35
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) girişinde bulunan Hasan Polatkan Köprüsü altında, Raşit E.'nin kullandığı 26 RL 869 plakalı tır ve Ayhan D. yönetimindeki 26 ACT 673 plakalı kamyonet çarpıştı.
Kazanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, yol kenarında bulunan reklam panolarına çarparak durabildi.
3 KİŞİ YARALANDI
Çarpışma sonucunda kamyonet içerisinde bulunan 3 kişi hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Eskişehir'de tır ve kamyonet çarpıştı: 3 yaralı