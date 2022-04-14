Eskişehir'de tombala oynarken yakalananlara ceza

Tombala oynadıkları tespit edilen 5 kişiye 9 bin 95 lira para cezası kesildi. Ekipler, şüphelilerin üzerine kumar oynadığı 900 liraya da el koydu.

Kumar oynadığı ve oynattığı tespit edilenlere yönelik Emniyet çalışmaları sürdürülüyor.

Eskişhehir'de polis ekipleri de kumar oynayanlara yönelik çalışmalarını devam ettiriyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tombala oynandığı tespit edilen adrese operasyon düzenlendi.

5 kişi suçüstü yakalandı

Odunpazarı bölgesinde bulunan bir iş yerine yapılan baskında kumar oynayan 5 şüpheli suç üstü yakalandı.





Para cezası verildi

Polis ekipleri 5 şüpheliye toplamda 9 bin 95 lira idari para cezası uyguladı. Ekipler, kumar oyununa konu olan 900 lirayı da ele geçirdi.

Mekanı mühürlendi

Ekipler, yakalanan O.B'ye ise 'Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlamak' suçundan işlem yaptı. İşletme zabıta ekiplerince mühürlendi.