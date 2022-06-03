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    Eskişehir'de torun cinayetinde 20 yıl hapis kararı

    Tartışma yaşadığı torunu Alihan'ı bıçakla öldüren 58 yaşındaki Ali Gölbaşı, haksız tahrik ve iyi hal indirimleriyle 20 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
    • 03.06.2022 - 14:16
    • Güncelleme : 03.06.2022 - 14:41
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    Eskişehir'de torun cinayetinde 20 yıl hapis kararı

    Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Sevili Sokak'ta yaşayan 22 yaşındaki Alihan Gölbaşı, tartışma yaşadığı dedesi Ali Gölbaşı tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.

    Dede Ali Gölbaşı da tutuklanarak cezevine gönderilmişti.

    Hakim karşısına çıktı: Pişmanım

    Sanık Gölbaşı hakkında 'altsoya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında, tutuklu sanık Ali Gölbaşı ve avukatı hazır bulundu. Gölbaşı, savunmasında çok pişman olduğunu belirterek beraatini istedi.

    İndirimle 20,5 yıl hapis cezası aldı

    DHA'nın haberine göre mahkeme heyeti, Gölbaşı'yı haksız tahrik ve iyi hal indirimleriyle 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, olayda kullanılan bıçağın 6136 sayılı kanuna aykırı olması gerekçesiyle sanık Gölbaşı hakkında ayrıca 5 ay hapis ve 400 TL adli ceza uygulanmasına hükmetti.

    Eskişehir de torun cinayetinde 20 yıl hapis kararı #1


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