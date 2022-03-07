Eskişehir’de trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı

İşçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Kazaya giden itfaiye aracının takla atması sonucunda yaralanan 2 personel de tedavi altına alındı.

Eskişehir-Afyon kara yolunun 54’üncü kilometresindeki Sarıbayır köyü yakınlarında Ercan A. idaresinde 26 S 6055 plakalı işçi otobüsü ile 26 ABH 156 plakalı bir otomobil, iddialara göre hatalı sollama sebebi ile kafa kafaya çarpıştı.

3 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

İki araç da yol kenarındaki tarlaya sürüklenirken, kazada, otomobil içerisinde bulunan 4 kişiden 3’ü olay yerinde hayatını kaybetti.

Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 1 kişinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İTFAİYE ARACI DA DEVRİLDİ

Kaza yerine çok sayıda jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olayın ilk anlarında yaralıları kurtarmak için gönderilen itfaiye aracı ise kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

İtfaiye aracında bulunan 2 personel de hafif yaralandı.

KAZA SORUŞTURULUYOR

Yaralı itfaiye erleri ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildi.

Olay yerinde hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsileri yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.