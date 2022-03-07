Euro
15.58
0.00%
Dolar
14.31
0.65%
Altın
918.84
2.18%
Borsa
1983
-0.41%
Bitcoin
548.841
-2.84%
BTXN Coin
37.64
-1.46%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Hafif yağmur 6 C

    Eskişehir’de trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı

    İşçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Kazaya giden itfaiye aracının takla atması sonucunda yaralanan 2 personel de tedavi altına alındı.
    • İHA
    • 07.03.2022 - 11:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eskişehir’de trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı

    Eskişehir-Afyon kara yolunun 54’üncü kilometresindeki Sarıbayır köyü yakınlarında Ercan A. idaresinde 26 S 6055 plakalı işçi otobüsü ile 26 ABH 156 plakalı bir otomobil, iddialara göre hatalı sollama sebebi ile kafa kafaya çarpıştı.

    3 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

    İki araç da yol kenarındaki tarlaya sürüklenirken, kazada, otomobil içerisinde bulunan 4 kişiden 3’ü olay yerinde hayatını kaybetti.

    Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 1 kişinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Eskişehir’de trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı #1

    İTFAİYE ARACI DA DEVRİLDİ

    Kaza yerine çok sayıda jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Olayın ilk anlarında yaralıları kurtarmak için gönderilen itfaiye aracı ise kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

    İtfaiye aracında bulunan 2 personel de hafif yaralandı.

    Eskişehir’de trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı #2

    KAZA SORUŞTURULUYOR

    Yaralı itfaiye erleri ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildi.

    Olay yerinde hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsileri yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

    Eskişehir’de trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı #3

    Eskişehir’de trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı #4


    İlginizi Çekebilir

    Şanlıurfa'da zehir tacirlerine suçüstü operasyon
    3. Sayfa

    Şanlıurfa'da zehir tacirlerine suçüstü operasyon

    OGM’den kadın üreticilere 8,5 milyon lira destek
    Ekonomi

    OGM’den kadın üreticilere 8,5 milyon lira destek

    Doğru Metaverse İle Geleceğinizi Kurtarabilirsiniz!
    MetaEvren

    Doğru Metaverse İle Geleceğinizi Kurtarabilirsiniz!

    Görüş Bildir