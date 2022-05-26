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    Eskişehir'de trafik kazası geçiren genç kurtarılamadı

    Motosikletiyle işe giderken servis minibüsüyle bir otomobile çarparak yaralanan Ahmet Güçlü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • 26.05.2022 - 15:36
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 16:13
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    Eskişehir'de trafik kazası geçiren genç kurtarılamadı

    Eskişehir Şehir Hastanesi'nde çalışan 24 yaşındaki Ahmet Güçlü, işe giderken motosikletiyle bir otomobilin dikiz aynasına çarptı.

    Savrulan motosiklet, servis minibüsü ile otomobile çarparak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kurtarılamadı

    DHA'nın haberine göre; ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Güçlü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Ahmet Güçlü için öğle vakti Çamlıca Mahallesi'ndeki Fatih Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Güçlü'nün yakınları ve iş arkadaşları katıldı.

    Toprağa verildi

    Güçlü'nün cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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