- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen S.A.A.’nın evinde yapılan aramada, maske kutusuna gizlenmiş bonzai ve metamfetamin ele geçirildi.
- DHA
- 20.01.2021 - 14:56
- Güncelleme : 20.01.2021 - 15:00
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, S.A.A. isimli şüphelinin uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Harekete geçen ekipler S.A.A.'nın evine operasyon düzenledi.
MASKE KUTUSUNDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Şüpheli gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda maske kutusunda peçeteye sarılı vaziyette satışa hazırlanmış 11,31 gram metamfetamin, 0,15 gram bonzai, şeker kutusu içerisinde gizlenmiş şekilde araç anahtarı görünümlü 1 hassas terazi, tabanca, 3 mermi ve tüfek ele geçirildi.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınarak adliyeye sevk edilen S.A.A., ‘uyuşturucu ticareti’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.