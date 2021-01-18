Euro
9.0492
0.42%
Dolar
7.4937
0.47%
Altın
441.71
0.89%
Borsa
1.555
1.97%
Bitcoin
274.247
1.95%
EXEN Coin
16.96
5.86%
-0ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli -0 C

    Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklu

    Uyuşturucu operasyonuna gözaltına alından 6 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 18.01.2021 - 16:53
    • Güncelleme : 18.01.2021 - 17:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklu

    Emniyet'in uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonları devam ediyor.

    Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

    6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Zafer ve Fevzi Çakmak Mahallelerinde belirlenen 6 adrese yapılan eş zamanlı baskında M.D., B.D., M.K., C.T., G.Ç. ve T.T. isimli 6 şüpheli gözaltına alındı.

    TUTUKLANDILAR

    Narkotik dedektör köpeği ‘Aşil'in de katıldığı aramalarda ise 4 kilogram bonzai ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

    Eskişehir de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklu #1

    Eskişehir de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklu #2

    Eskişehir de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklu #3

    Eskişehir de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklu #4

    Eskişehir de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklu #5

    Eskişehir de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklu #6

    Eskişehir de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklu #7

    Eskişehir de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklu #8

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir