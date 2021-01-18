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- Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklu
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklu
Uyuşturucu operasyonuna gözaltına alından 6 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- DHA
- 18.01.2021 - 16:53
- Güncelleme : 18.01.2021 - 17:14
Emniyet'in uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonları devam ediyor.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
6 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Zafer ve Fevzi Çakmak Mahallelerinde belirlenen 6 adrese yapılan eş zamanlı baskında M.D., B.D., M.K., C.T., G.Ç. ve T.T. isimli 6 şüpheli gözaltına alındı.
TUTUKLANDILAR
Narkotik dedektör köpeği ‘Aşil'in de katıldığı aramalarda ise 4 kilogram bonzai ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.