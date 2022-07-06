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- Eskişehir’de, valiz astarından 4 milyon TL’lik metamfetamin çıktı
Eskişehir’de, valiz astarından 4 milyon TL’lik metamfetamin çıktı
- 06.07.2022 - 15:50
Eskişehir’de, uyuşturucu ile mücadele amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı.
Harekete geçen ekipler, Bursa yolu üzerindeki uygulama noktasında plakası belirlenen aracı durdurdu.
Valiz astarlarından, 4 milyon liralık metamfetamin çıktı
DHA’nın haberine göre; araçtaki aramada valizin astarlarına gizlenmiş 4 milyon lira değerinde 2 kilo 666 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Araçta gözaltına alınan O.U., U.A., N.G. ve S.G.M. sağlık kontrolünden geçirilip ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
3 şüpheli tutuklandı
Şüphelilerden U.A., N.G. ve S.G.M., 'uyuşturucu madde ticareti' suçlamasıyla tutuklandı. Diğer şüpheli O.U. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.