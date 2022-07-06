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    Eskişehir’de, valiz astarından 4 milyon TL’lik metamfetamin çıktı

    İl dışından uyuşturucu getirdiği belirlenen şahısların valizlerinden, astar bölümüne gizlenmiş 2 kilo 666 gram metamfetamin maddesi ele geçildi. Maddenin değerinin, 4 milyon lira olduğu belirlendi.
    • 06.07.2022 - 15:50
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    Eskişehir’de, valiz astarından 4 milyon TL’lik metamfetamin çıktı

    Eskişehir’de, uyuşturucu ile mücadele amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı.

    Harekete geçen ekipler, Bursa yolu üzerindeki uygulama noktasında plakası belirlenen aracı durdurdu.

    Valiz astarlarından, 4 milyon liralık metamfetamin çıktı

    DHA’nın haberine göre; araçtaki aramada valizin astarlarına gizlenmiş 4 milyon lira değerinde 2 kilo 666 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

    Araçta gözaltına alınan O.U., U.A., N.G. ve S.G.M. sağlık kontrolünden geçirilip ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    3 şüpheli tutuklandı

    Şüphelilerden U.A., N.G. ve S.G.M., 'uyuşturucu madde ticareti' suçlamasıyla tutuklandı. Diğer şüpheli O.U. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Eskişehir’de, valiz astarından 4 milyon TL’lik metamfetamin çıktı #1

    Eskişehir’de, valiz astarından 4 milyon TL’lik metamfetamin çıktı #2

    Eskişehir’de, valiz astarından 4 milyon TL’lik metamfetamin çıktı #3

    Eskişehir’de, valiz astarından 4 milyon TL’lik metamfetamin çıktı #4


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