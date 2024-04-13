Eskişehir'de yabancı uyruklu çocukların kavgasına aileleri dahil oldu: 1'i ağır 4 yaralı
İHA

Eskişehir'de Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde, dün iddiaya göre, iki çocuk arasında çıkan kavgaya aileler de dahil oldu.

Kısa sürede büyüyen kavgada 2 yabancı uyruklu grup adeta birbirine girdiği anlar cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

4 kişi yaralandı

Kavgada ortalık savaş alanına dönerken, olayda 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

8 şüpheli gözaltına alındı

Polis ekiplerince kaza çalışmalar olaya müdahile edilirken konuyla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)