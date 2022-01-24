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Eskişehir'de yoldan geçen kadın, çöken sundurmanın altında kaldı

Eskişehir'de yoldan geçen kadın, çöken sundurmanın altında kaldı

Bir iş yerine ait 10 metre uzunluğundaki sundurma, kar nedeniyle çöktü. O sırada yoldan geçen Ayşe Sarıköse, çöken sundurmanın altında kaldı.