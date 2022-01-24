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- Eskişehir'de yoldan geçen kadın, çöken sundurmanın altında kaldı
Eskişehir'de yoldan geçen kadın, çöken sundurmanın altında kaldı
Bir iş yerine ait 10 metre uzunluğundaki sundurma, kar nedeniyle çöktü. O sırada yoldan geçen Ayşe Sarıköse, çöken sundurmanın altında kaldı.
- AA
- 24.01.2022 - 17:51
- Güncelleme : 24.01.2022 - 18:16
Eskişehir’de etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Arifiye Mahallesi Banka Caddesi'ndeki bir giyim mağazasına ait 10 metre uzunluğundaki sundurma, yoğun karın ağırlığına dayanamayıp çöktü.
Sundurmanın altında kalan Ayşe Sarıköse (55) isimli vatandaş yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Sarıköse, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMADIĞI BELİRTİLDİ
Tedavi altına alınan Sarıköse'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.
Eskişehir'de yoldan geçen kadın, çöken sundurmanın altında kaldı VİDEO