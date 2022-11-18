Eskişehir'de yürekleri yakan mama iddiası

Eskişehir’de iddiaya göre, sokak hayvanlarının mamalarını yiyen şahıs, polisin kendisine teklif edilen sosyal imkânları reddederek beslendiği alandan uzaklaştı.

Eskişehir'de Tepebaşı İlçesi Şeker Mahallesi’nde, boş bir arazide sokak hayvanlarını besleyen vatandaşlar sıra dışı bir olayla karşılaştı.

İddiaya göre köpekler için koydukları mama ve suların bir vatandaş tarafından yendiğini gören hayvanseverler şok oldu.

Mamaları yediği öne sürülen vatandaşla konuşulmaya çalışıldı

Bir şahıs tarafından mamaların yendiğini gören besleme yapan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, mamaları yediği iddia edilen vatandaşla iletişim kurmaya çalıştı.

45 yaşında olduğu anlaşılan C.Ö. isimli vatandaşın, sabıkası ya da aranması olup olmadığını kontrol eden ekipler, şahıs hakkında bilgi edinmeye çalıştı.

Sosyal yardımlardan yararlanması tavsiye edildi

Herhangi bir suç kaydı olmadığı anlaşılan şahsa, ekip tarafından valilik tarafından sunulan sosyal imkânlardan yaralanması tavsiye edildi.

Tavsiyeleri reddeden vatandaş, kendisine uzatılan mikrofona ise, “Bizi bir yere bulaştırırsan öldürecekler, bizi bulaştırma.” dedi. İkna çabalarının ardından C.Ö., bahse konu noktandan yürüyerek uzaklaştı.

"Amacımız şikayet değil ona yardımcı olmaktı"

C.Ö.’yü görüp, durumu polise bildiren Ayşe Dizdar Kaya isimli vatandaş, sık sık bu noktada sokak hayvanlarına bakmak için geldiğini ve şahsı gördüğünü belirtti.

İHA'nın aktardığına göre C.Ö.’nün, köpek mamalarını yiyip, sularını içtiğini gördüğünü iddia eden Kaya, “Bu abiyi biz burada 10 gündür görüyoruz. Başta anlamadık neden burada olduğunu, daha sonra gözlemediğimiz kadarıyla anladık ki buradaki sokak hayvanlarının mamalarını yiyip, sularını içiyor. O yüzden emniyete başvurduk, amacımız şikâyet değil ona yardımcı olmaktı. Öğrenci yurtlarından ve hastanelerden artan yemekler veriyoruz normalde biz hayvanlara. Kovalardaki sular da hijyenik değil.” diye konuştu.