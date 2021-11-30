Eskişehir’de zimmetine para geçiren müdür yardımcısının cezası belli oldu

Emanet kasasıyla banka hesaplarından yaklaşık 4 milyon 858 bin lirayı zimmetine geçirdiği suçlamasıyla tutuklu yargılanan 7’nci İcra Müdür Yardımcısı Erkan Kılçık’a, 26 yıl hapis cezası verildi.

Eskişehir 7’nci İcra Müdür Yardımcısı Erkan Kılçık’ın (38), şubat ayında müdürlüğün emanet kasasıyla banka hesaplarından zimmetine para geçirdiği tespit edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında Erkan Kılçık ve paraların aktarıldığı hesap sahipleri olan eşinin üzerine olan özel bir sağlık grubu şirketinin başındaki Selman Toprak tutuklanırken, şirket yetkilisi Kerim I., Osman A. ve Suat E. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ALACAKLI SIFATI OLMAYAN ÖZEL SAĞLIK GRUBU ŞİRKETİNE AKTARDI

Bilirkişi heyetinin yaptığı incelemede, müdürlüğün emanet kasasıyla banka hesaplarından yaklaşık 4 milyon 858 bin liranın, alacaklı sıfatı olmayan özel sağlık grubu şirketine aktarıldığı belirlendi.

Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar Erkan Kılçık, Selman Toprak ile tutuksuz sanıklar Kerim I., Osman A. ve Suat E. ile avukatları katıldı.

“BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNU KABUL ETMİYORUM”

Sanık Erkan Kılçık, paraları zimmetine geçirdiğini itiraf ederek, “Benim kumar alışkanlığım var. Bu kumar alışkanlığı bende anksiyete bozukluğu yaratıyordu. Yaklaşık 5 yıl önce özel bir klinikte kumar alışkanlığım nedeniyle tedavi gördüm. Basit zimmet suçunu işlediğimi kabul ediyorum, pişmanım. Bu zimmet suçunun ortaya çıkmasını engelleyecek herhangi bir eylemim söz konusu değildir. Belgede sahtecilik suçunu kabul etmiyorum. Benim zimmet suçunu işleyebilmem için belgeyi oluşturmam gerekiyordu. Yine sisteme veri yerleştirme suçunun da oluşmadığını düşünüyorum. Çünkü sistem üzerinden işlem yaptığımızdan dolayı sisteme mutlaka erişmemiz gerekiyor. Bu da zimmet suçunun unsuru niteliğindedir.” dedi.

“ARKADAŞLIĞINA İNANDIM”

Diğer tutuklu sanık Selman Toprak ise suç işlemediğini ifade ederek, “Ben sadece Erkan’ın arkadaşlığına inandım, güvendim. Benim onun suç işlediğinden haberim yoktu. Suçsuzum, beraatimi ve tahliyemi istiyorum.” dedi.

Diğer tutuksuz sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek, beraat talep etti.

2 SUÇTAN 25 YIL HAPİS CEZASI

Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanık savunmalarının ardından kararını açıkladı.

Heyet, tutuklu icra müdür yardımcısı Erkan Kılçık’a zincirleme zimmet suçundan 20 yıl 3 ay, resmi belgede sahtecilik suçundan ise 6 yıl hapis cezası verdi.

26 yıl 3 ay hapis cezası alan Kılçık hakkında ‘iyi hal’ indirimi uygulamadı.

DİĞER SANIKLARIN CEZASI 8 YILDAN BAŞLADI

Sanık Erkan Kılçık’ın zimmetine geçirdiği paraları aktardığı hesapların sahibi olduğu belirtilen tutuklu sanık Selman Toprak’a, mahkemece zimmet suçuna iştirakten 8 yıl hapis cezası verildi.

Tutuksuz sanıklar Kerim I., Osman A. ile Suat E.’ye ise zimmet suçuna iştirakten 6’şar yıl 8’er ay hapis cezası verildi.

Mahkeme, sanık Erkan Kılçık ve Selman Toprak’ın tutukluluk halinin de devamına hükmetti.