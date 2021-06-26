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    Eskişehir’de zincirleme kaza can aldı

    4 aracın karıştığı zincirleme kazada, 1 kişi hurdaya dönen otomobilin içinden sağ çıkamadı. Kazada yaralanan 1 kişi, hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 26.06.2021 - 09:04
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    Eskişehir’de zincirleme kaza can aldı

    Eskişehir-Alpu karayolunda seyir halinde olan Mehmet Öztürk (61), Yassıhöyük Mahallesi mevkisinde önce karşı yönden gelen Arif Çakıroğlu idaresindeki TIR'a çarptı.

    Kontrolden çıkan otomobil kazanın da şiddeti ile yol kenarındaki su kanalı köprüsü demir korkuluklarına çarptı.

    Bu sırada seyir halinde olan Vedat Abaylu isimli otomobil sürücüsü, kazayı görerek duran Rıdvan Dindar yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

    Kamyona çarparak hurdaya dönen aracın içinden Vedat Abaylu sağ çıkamadı.

    Şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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    TIR VE KAMYON SÜRÜCÜLERİ YARA ALMADI

    Yaralı Mahmut Öztürk, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    TIR ve kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

    Eskişehir’de zincirleme kaza can aldı VİDEO

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Olay yerine gelen savcı ve jandarma ekipleri, incelemelerde bulundu.

    Abaylu'nun cansız bedeni, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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