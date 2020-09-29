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    Eskişehir’deki dernek binasında tombalaya 78 bin lira ceza

    18 kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 78 bin 750 lira ceza uygulandı.
    • DHA
    • 29.09.2020 - 11:22
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    Eskişehir’deki dernek binasında tombalaya 78 bin lira ceza

    Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi'ndeki dernek binasında tombala oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

    Savcılık talimatıyla dernek binasında yapılan aramalarda, 18 kişinin kumar oynadığı tespit edildi.

    78 BİN 750 LİRA CEZA KESİLDİ

    Polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymayan ve kumar oynayan 18 kişiye toplam 78 bin 750 lira idari para cezası uyguladı.

    Eskişehir’deki dernek binasında tombalaya 78 bin lira ceza #1

    DERNEK BAŞKANI HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

    Ayrıca dernek başkanı olduğu belirlenen kişi hakkında ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak’ suçundan adli işlem başlatıldı.

    Eskişehir’deki dernek binasında tombalaya 78 bin lira ceza #2

    Eskişehir’deki dernek binasında tombalaya 78 bin lira ceza #3

    Eskişehir’deki dernek binasında tombalaya 78 bin lira ceza #4

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