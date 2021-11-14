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    Eskişehir'deki dernek görünümlü kumarhaneye baskın

    Polis ekiplerinin baskın düzenlediği dernek görünümlü kumarhanedeki 55 kişi 73 bin 480 lira ile cezalandırıldı.
    • DHA
    • 14.11.2021 - 16:39
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    Eskişehir'deki dernek görünümlü kumarhaneye baskın

    Ülke genelinde güvenlik güçlerinin kumar oynayanlara yönelik operasyonları sürüyor.

    Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İstiklal Mahallesi'ndeki dernek binasında kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

    55 KİŞİ ON BİNLERCE LİRA CEZA ÖDEYECEK

    Baskında 55 kişi, kumar oynarken yakalandı. Bu kişilere 'kumar oynamak' ve 'koronavirüs tedbirlerini ihlal'den 73 bin 480 lira ceza uygulandı.

    POLİSE MUKAVEMET GÖSTERDİ

    Dernek sorumlusu hakkında da 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' ile 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçlarından adli soruşturma başlatıldı. Operasyonda, polise mukavemet gösteren S.B. ise gözaltına alındı.

    Eskişehir deki dernek görünümlü kumarhaneye baskın #1

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