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Eskişehir'deki hırsız, marketten 615 paket sigara çaldı

Eskişehir'deki hırsız, marketten 615 paket sigara çaldı

Sokağa çıkma kısıtlaması saatleri içerisinde girdiği marketten 615 paket sigara ve 16 şişe içki çalan hırsızlık şüphelisine, kısıtlamayı ihlal ettiği için para cezası uygulandı.