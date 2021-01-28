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    Eskişehir'deki hırsız, marketten 615 paket sigara çaldı

    Sokağa çıkma kısıtlaması saatleri içerisinde girdiği marketten 615 paket sigara ve 16 şişe içki çalan hırsızlık şüphelisine, kısıtlamayı ihlal ettiği için para cezası uygulandı.
    • DHA
    • 28.01.2021 - 18:00
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    Eskişehir'deki hırsız, marketten 615 paket sigara çaldı

    Eskişehir'in Han ilçesi Kayı Mahallesi’ndeki bir marketten, 615 paket sigara ve 16 şişe içki çalındı.

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında yapılan hırsızlığın ardından market sahibi durumu jandarmaya bildirdi.

    İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, hırsızlığı N.B. isimli şüphelinin yaptığını belirledi.

    MARKET SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

    N.B. kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, marketten çalınan sigara ve içkilere el konularak, market sahibine teslim edildi.

    PARA CEZASI VERİLDİ

    Adliyeye sevk edilen N.B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 469 lira idari para cezası uygulandı.

    Eskişehir deki hırsız, marketten 615 paket sigara çaldı #1

    Eskişehir deki hırsız, marketten 615 paket sigara çaldı #2

    Eskişehir deki hırsız, marketten 615 paket sigara çaldı #3

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