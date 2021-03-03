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    Eskişehir'deki hırsızlık şüphelisi kadının, 24 sabıkası daha çıktı

    Çok sayıda evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan Esra A., 24 sabıkasının olduğu da ortaya çıkınca tutuklandı.
    • DHA
    • 03.03.2021 - 17:14
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    Eskişehir'deki hırsızlık şüphelisi kadının, 24 sabıkası daha çıktı

    Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık şüphesi şahsa yönelik çalışma yürüttü.

    Ekipler, kentin farklı mahallerinde çok sayıda evden gerçekleştirilen hırsızlık olayının şüphelisi Esra A.'yı evinde yakalayıp, gözaltına aldı.

    ÇALINTI ZİYNET EŞYALARI BULUNDU

    Esra A.’nın evinde yapılan aramada çalıntı olduğu düşünülen çok sayıda ziynet eşyası bulundu.

    24 FARKLI SABIKASI ÇIKTI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adlşeyey sevk edilen Esra A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin hırsızlık suçundan 24 sabıkası olduğu tespit edildi.

    Eskişehir deki hırsızlık şüphelisi kadının, 24 sabıkası daha çıktı #1

    Eskişehir deki hırsızlık şüphelisi kadının, 24 sabıkası daha çıktı #2

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