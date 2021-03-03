Haberler

3. Sayfa Haberleri

Eskişehir'deki hırsızlık şüphelisi kadının, 24 sabıkası daha çıktı

Eskişehir'deki hırsızlık şüphelisi kadının, 24 sabıkası daha çıktı

Çok sayıda evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan Esra A., 24 sabıkasının olduğu da ortaya çıkınca tutuklandı.