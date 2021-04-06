Eskişehir'deki kablo hırsızlığı, kazayla ortaya çıktı

Direksiyonunun kontrolünü kaybeden sürücünün yaptığı kaza, kablo hırsızlığının ortaya çıkmasına sebep oldu. Tedavisi tamamlanan sürücü, gözaltına alındı.

Eskişehir Mahmudiye'de Ö.S. isimli şahıs, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.

Devrilen araçta yaralanan sürücü Ö.S. kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme yapan Jandarma Komutanlığı ekipleri, aracın bagajında çok sayıda kesilmiş kablo ve kesici aletler olduğunu gördü.

SULAMA TRAFOSUNA AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

Çevrede yapılan incelemede ise kabloların Çifteler ilçesine bağlı Ilıcabaşı Mahallesinde H.A.’ya ait tarladaki sulama trafosundan çalındığı tespit edildi.

HASTANEDE GÖZALTINA ALINDI

Başlatılan hırsızlık soruşturması kapsamında Eskişehir Şehir Hastanesi’nde tedavisi tamamlanarak taburcu edilen Ö.S., gözaltına alınarak ifadesi için Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Soruşturma sürüyor.













