Euro
9.6615
0.73%
Dolar
8.1469
0.55%
Altın
457.45
1.65%
Borsa
1.421
-1.49%
Bitcoin
482.101
-0.39%
EXEN Coin
21.18
8.06%
17ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 17 C

    Eskişehir'deki kablo hırsızlığı, kazayla ortaya çıktı

    Direksiyonunun kontrolünü kaybeden sürücünün yaptığı kaza, kablo hırsızlığının ortaya çıkmasına sebep oldu. Tedavisi tamamlanan sürücü, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 06.04.2021 - 18:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eskişehir'deki kablo hırsızlığı, kazayla ortaya çıktı

    Eskişehir Mahmudiye'de Ö.S. isimli şahıs, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.

    Devrilen araçta yaralanan sürücü Ö.S. kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Kazayla ilgili inceleme yapan Jandarma Komutanlığı ekipleri, aracın bagajında çok sayıda kesilmiş kablo ve kesici aletler olduğunu gördü.

    SULAMA TRAFOSUNA AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

    Çevrede yapılan incelemede ise kabloların Çifteler ilçesine bağlı Ilıcabaşı Mahallesinde H.A.’ya ait tarladaki sulama trafosundan çalındığı tespit edildi.

    HASTANEDE GÖZALTINA ALINDI

    Başlatılan hırsızlık soruşturması kapsamında Eskişehir Şehir Hastanesi’nde tedavisi tamamlanarak taburcu edilen Ö.S., gözaltına alınarak ifadesi için Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Soruşturma sürüyor.

    Eskişehir deki kablo hırsızlığı, kazayla ortaya çıktı #1

    Eskişehir deki kablo hırsızlığı, kazayla ortaya çıktı #2

    Eskişehir deki kablo hırsızlığı, kazayla ortaya çıktı #3

    Eskişehir deki kablo hırsızlığı, kazayla ortaya çıktı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir