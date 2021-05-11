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    Eskişehir'deki kurye, kısıtlamada içki satarken yakalandı

    Sokak kısıtlamasında motosikletle evlere içki satışı yaptığı tespit edilen M.K.’ye 17 bin lira ceza kesilirken, araçtan 21 içki şişesi çıktı.
    • DHA
    • 11.05.2021 - 18:23
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    Eskişehir'deki kurye, kısıtlamada içki satarken yakalandı

    Ülke genelinde ekiplerin koronavirüs denetimleri sürüyor.

    Eskişehir'deki Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yenibağlar Mahallesi’nde M.K.’nin motosikletle evlere içki satışı yaptığını tespit etti.

    İÇKİ GÖTÜRÜRKEN YAKALANDI

    Takibe alınan M.K. bir apartmana elindeki poşetlerde içki götürürken yakalandı.

    17 BİN LİRA CEZA YAZILDI

    Motosikletin bagaj kutusunda 21 içki şişesi ve pos cihazı ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K.’ye koronavirüs tedbirlerini ihlal etmek ve içki satmaktan 17 bin lira idari para cezası kesildi.

    Eskişehir deki kurye, kısıtlamada içki satarken yakalandı #1

    Eskişehir deki kurye, kısıtlamada içki satarken yakalandı #2

    Eskişehir deki kurye, kısıtlamada içki satarken yakalandı #3

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