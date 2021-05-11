Eskişehir'deki kurye, kısıtlamada içki satarken yakalandı

Sokak kısıtlamasında motosikletle evlere içki satışı yaptığı tespit edilen M.K.’ye 17 bin lira ceza kesilirken, araçtan 21 içki şişesi çıktı.

Ülke genelinde ekiplerin koronavirüs denetimleri sürüyor.

Eskişehir'deki Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yenibağlar Mahallesi’nde M.K.’nin motosikletle evlere içki satışı yaptığını tespit etti.

İÇKİ GÖTÜRÜRKEN YAKALANDI

Takibe alınan M.K. bir apartmana elindeki poşetlerde içki götürürken yakalandı.

17 BİN LİRA CEZA YAZILDI

Motosikletin bagaj kutusunda 21 içki şişesi ve pos cihazı ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K.’ye koronavirüs tedbirlerini ihlal etmek ve içki satmaktan 17 bin lira idari para cezası kesildi.









