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    Eskişehir'deki sokak tartışmasında, 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü

    Sokak ortasında bilinmeyen nedenle tartışan iki kişiden biri bıçaklandı. Bıçaklanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 28.08.2021 - 16:55
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    Eskişehir'deki sokak tartışmasında, 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü

    Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Ihlamurkent Mahallesi'nde gece yarısı sıralarında bir iş yerinin önünde arkadaşları ile birlikte oturan 23 yaşındaki Atakan Ö., yoldan geçen 23 yaşındaki Uğur Bayır ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

    Tartışma sırasında Atakan Ö. belinden çıkardığı bıçakla Bayır'ı yaraladı.

    İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Uğur Bayır'ı Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    İFADESİ ALINMAK ÜZERE EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

    Bayır, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Polis, olayın ardından kaçan Atakan Ö.'yü gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Atakan Ö. ifadesi için emniyete götürüldü.

    Eskişehir deki sokak tartışmasında, 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü #1

    Eskişehir deki sokak tartışmasında, 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü #2

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